Erilaisten kilpailutuspalveluiden suosio Suomessa on ollut räjähdysmäisessä kasvussa. Suomen suurimpaan remonttien kilpailutuspalveluun Urakkamaailma.fi jätettiin viime vuonna yli 30 000 tarjouspyyntöä. Urakkamaailma.fi paljastaa lukijoille vuoden 2019 suosituimmat remontit.

Urakkamaailma.fi:n tiimi kävi läpi remonttitietojen dataa ja lähti selvittämään suosituimpia remonttikategorioita. Mitä Suomessa remontoidaan eniten ja mihin suomalaiset haluavat panostaa rahallisesti kodeissaan?

Kaikista suosituimpia remontteja vuonna 2019 olivat erilaiset huoneiston sisäremontit. Huoneistoremontilla viitataan huoneiston tai yksittäisen huoneen laajaan remonttiin. Huoneistoremontissa voidaan esimerkiksi purkaa seiniä ja muuttaa huoneiden pohjaratkaisuja. Samalla uudistetaan monesti lattiamateriaali, maalautetaan huoneen pinnat ja tehdään muita huoneen pintoihin tehtäviä muutoksia. Voit tutustua tästä huoneistoremonttien toteutuneisiin hintoihin.

Toiseksi suosituin remonttikategoria oli kylpyhuoneremontti. Suomalaiset ovat ahkeria kylpyhuoneen remontoijia. Onhan kylpyhuone parhaimmillaan oman kodin seesteisyyden keidas, paikka rentoutumiseen ja puhdistumiseen. Kylpyhuoneremontti on hintaluokaltaan yleensä melko suuri ja siihen moni remontoija lähtee vasta pitkän harkinnan jälkeen. Tutustu tästä kylpyhuoneremonttien toteutuneisiin hintoihin.

Kolmanneksi suosituin remonttikategoria on sisämaalaus. Sisämaalaus on tutkimuksessamme yllättävän alhaisella suosiolla, sillä se on yksi kustannustehokkaimmista tavoista saada uusi ilme huoneeseen. Maalaustöihin on helppo kilpailuttaa tekijä nopeallakin aikataululla. Katso sisämaalausten toteutuneita hintoja täältä.

Kuinka säästää rahaa remontissa?

Remonttiprojekti kannattaa aloittaa kunnollisella suunnittelulla: mitä kaikkea halutaan remontoida, mitä remontissa voi itse tehdä ja mitä kannattaa ulkoistaa, mistä löytää luotettava urakoitsija ja millä aikataululla on realistista lähteä toteuttamaan remonttia?

Kun alkusuunnittelu on remontissa valmis, on aika lähteä etsimään urakoitsijaa. Urakoitsijan hankinta kannattaa aina kilpailuttaa. Älä siis tyydy yhteen tai kahteen tarjoukseen, vaan yritä päästä neljään eri tarjoukseen. Urakkamaailma.fi-palvelu auttaa remontoijaa kilpailuttamalla remontin vaivatta ja nopeasti. Kun urakan kilpailutus hoidetaan yhdellä tarjouspyynnöllä kilpailutuspalvelussa, saa tilaaja tarjoukset eteensä vertailukelpoisina.

Kaikki Urakkamaailmassa toimivat urakoitsijat kuuluvat ennakkoperintärekisteriin, jolloin urakoitsijoiden tekemästä työstä saa kotitalousvähennyksen. Palvelussa toimivien urakoitsijoiden taustat on tarkastettu ja väärinkäytöksiin puututaan. Näin tilaaja voi luottaa löytämäänsä urakoitsijaan ja urakoitsijat tietävät kilpailevansa reiluilla markkinoilla.

Turvaa remonttisi taustatiedoilla, remonttisopimuksella ja valvojalla

Kilpailuttamalla ei etsitä vain edullisinta hintaa. Tärkein luottamusta herättävä tekijä Urakkamaailmassa on varmennetut urakoitsija-arvostelut, jotka koskevat käyttäjien teettämiä toteutuneita remontteja. Urakkamaailmassa on Suomen isoin arvostelukanta rakennusalan yrityksistä. Toinen tärkeä ominaisuus on Urakkamaailman sähköinen remonttisopimus, jota käyttämällä remontin tilaaja voi varmistua, että urakan sopimusasiat ovat kunnossa.

Remonttiin ja rakennusprojekteihin on myös helposti löydettävissä ulkopuolinen remontin valvoja, joka varmistaa, että urakka toteutetaan oikein ja riittävin menetelmin. Taloyhtiössä remontoitaessa taloyhtiö yleensä vaatii, että osakkaan tekemällä remontilla on valvoja, joka varmistaa oikeat menetelmät ja etteivät taloyhtiön vastuulla olevat rakenteet vaurioidu.

Remontoida voi ympäri vuoden – huomioi ruuhka-ajat kilpailutuksessa

Remonttien kilpailutuksen kovin aktiivisuuspiikki on keväällä, kun kesän ulkoremonteille etsitään tekijöitä. Varsinkin katto-, ulkomaalaus- ja piharemontit tehdään pääosin lämpimällä säällä. Ulkoremontin kilpailutuksen suhteen on hyvä olla liikkeellä ajoissa, sillä urakoitsijat pyrkivät täyttämään kesän kalenterinsa jo alkukeväällä. Esimerkiksi kattoremontteja tehdään kuitenkin yhä enemmän myös talvella, jolloin urakoitsijan voi löytää nopeallakin aikataululla.

